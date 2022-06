Formule 1

F1 : Un nouveau Grand Prix en 2023 ?

Publié le 17 juin 2022 à 13h35 par Jules Kutos-Bertin

Après l’ajout de Miami et Las Vegas au calendrier, la Formule 1 ambitionne d’ajouter de nouvelles courses. Comme l’a expliqué Stefano Domenicali, le PDG du championnat, l’idée est d’amener un Grand Prix en Afrique du Sud, à Kyalami, sans pour autant négliger l’Europe.

La Formule 1 n’a pas fini son développement. Cette année, un petit nouveau est venu se greffer au programme déjà très chargé : Miami. Avec l’exclusion du Grand Prix de Sotchi, c’est Las Vegas qui fera son apparition en 2023. Et d’ici là, on pourrait avoir plus d’informations sur d’autres villes qui devraient s’ajouter au calendrier. De plus en plus populaire, la F1 compte bien miser sur ces dernières années très positives en développant son image à l’international. Et pour cela, il faut faire profiter tout le monde. L’objectif des instances est clair : installer, à terme, une course annuelle en Afrique. C’est à Kyalami, en Afrique du Sud, que les pilotes de Formule 1 devraient en découdre dans les années à venir. Si jamais l’organisation parvient à tout mettre en place rapidement, ce nouveau Grand Prix pourrait même débarquer dès l’an prochain au calendrier. C’est la volonté de Stefano Domenicali, le PDG du championnat.

🚨🚨 La F1 est en pourparlers préalables pour organiser un Grand Prix d'Afrique du Sud. L'événement pourrait être ajouté au calendrier dès l'année prochaine ! #F1 #F12022 pic.twitter.com/P9I7WAQ3hG — Hicham CL16CL🇲🇨 (@HichamCl16) June 11, 2022

« L'Afrique et l'Asie, je pense que c'est là que nous devons être »