Gobert, Gasly... Ils sont très loin du salaire de Kylian Mbappé

Publié le 25 octobre 2022 à 12h35

Thibault Morlain

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait avec le PSG, signant ainsi un nouveau contrat. Et quel contrat. En effet, Le Parisien a dévoilé l'accord pharamineux qui a été paraphé. Ainsi, aujourd'hui, Mbappé émargerait à 72M€ par saison, ce qui fait de lui le sportif le mieux payé du monde. Il est également le Français qui touche le plus, loin devant certains basketteurs et pilotes de Formule 1.

Le Qatar n'a donc pas rigolé pour conserver Kylian Mbappé. Afin de le convaincre de prolonger, le PSG lui a déroulé le tapis rouge et mis les petits plats dans les grands, notamment d'un point de vue financier. Comme révélé par Le Parisien , Mbappé a ainsi signé le contrat du siècle, faisant de lui aujourd'hui le sportif le mieux payé du monde. En effet, sans compter sa prime à la signature ou encore sa prime à la fidélité, Kylian Mbappé percevrait un salaire annuel brut de 72M€.

Gobert et Fournier dans le Top 5

Logiquement, Kylian Mbappé est donc également le sportif français le mieux payé. Certains émargent pourtant à des sommes très importantes. Cela vaut notamment pour les Français de la NBA. Ainsi, le deuxième sportif français le mieux payé est... Rudy Gobert. Le pivot a quitté la Jazz d'Utah durant l'intersaison afin de rejoindre les Timberwolves du Minnesota. Et du côté de Minneapolis, Gobert émargerait à 38,6M€ bruts par saison. Autre Français star de la NBA, Evan Fournier, aujourd'hui chez les Knicks. Il se classe lui 4ème de ce classement avec un salaire à hauteur de 18,25M€ bruts par an.

Gasly et Ocon très loin

En Formule 1, les pilotes français touchent également de gros salaires. D'ailleurs, à partir de 2023, Pierre Gasly va voir ses revenus exploser. En effet, alors qu'il va rejoindre Alpine afin de remplacer Fernando Alonso, son salaire devrait être multiplié par 3. Aujourd'hui à 5M€ par an chez AlphaTauri, Gasly devrait ainsi toucher 15M€. Un salaire qui est quasiment le double de ce toucherait son futur coéquipier chez Alpine : Esteban Ocon. En effet, ce dernier serait aujourd'hui à hauteur de 8M€ au sein de l'écurie française. Bien loin donc des 72M€ bruts par an de Kylian Mbappé.