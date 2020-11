Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff évoque la relation entre Hamilton et Mercedes !

Publié le 21 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Même si Lewis Hamilton vient de remporter un 7e sacre en Formule 1, son avenir chez Mercedes est toujours incertain pour la saison prochaine. Le patron de l’écurie, Toto Wolff, souhaite garder son champion. Il a montré que le Britannique avait besoin de Mercedes.

Lewis Hamilton et Mercedes vont-ils poursuivre leur histoire d’amour ? Alors que le pilote britannique de 35 ans laisse toujours planer le suspens sur une future prolongation ou non la saison prochaine, Mercedes et son patron, Toto Wolff, commencent à faire de grands signes à Lewis Hamilton pour l’inciter à rester. Si l’aventure entre Hamilton et Mercedes dure depuis 8 saisons, elle n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais c’est peut-être aussi pour cela qu’elle est si particulière.

« On se fait confiance dans les situations difficiles »