Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel annonce ses ambitions pour le futur !

Publié le 7 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Le quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, va quitter Ferrari à la fin de l’année. L’Allemand est déjà tourné vers Aston Martin la saison prochaine.

Après cinq ans passés dans un baquet de la Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel découvrira une autre écurie l’an prochain. Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a décidé de se séparer de l’Allemand de 33 ans et de le remplacer par l’Espagnol Carlos Sainz Jr. S’il a récemment rendu hommage à Ferrari, Sebastian Vettel a donc choisi de rejoindre Racing Point, qui deviendra Aston Martin la saison prochaine. Le quadruple champion du monde avec Red Bull a déjà hâte de se frotter à ce nouveau challenge.

« Ce sera un grand défi pour moi »