Formule 1 : Le patron de Ferrari promet du changement !

Publié le 16 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Après Sebastian Vettel, c’est au tour de Charles Leclerc d’avoir subi des problèmes avec sa voiture, qui lui ont causé l’abandon lors du Grand Prix de Catalogne. Une nouvelle déception pour Mattia Binotto, qui promet du changement.

Enfin ! Après deux courses plus que compliquées, Sebastian Vettel a montré des signes d’amélioration lors du Grand Prix de Catalogne en terminant à la septième position après être parti onzième. Une course satisfaisante qui contraste cependant avec l’abandon de Charles Leclerc en raison de problèmes mécaniques, provoquant la colère de ce dernier. A la suite de ce nouveau week-end chargé de déception et de frustration, n’ayant une nouvelle fois pas réussi à classer les deux Ferrari dans les points, Mattia Binotto a promis du changement.

« Nous devons tirer le meilleur parti de la SF1000 »