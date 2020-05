Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Sainz… Cet avertissement sur la gestion de Ferrari !

Publié le 16 mai 2020 à 22h35 par H.G.

Alors que Carlos Sainz a officiellement rejoint Ferrari cette semaine, tout porte à croire que l’Espagnol sera le numéro 2 de la Scuderia derrière Charles Leclerc. Mais aux yeux de Trevor Carlin, l’écurie italienne pourrait avoir grandement sous-estimé l’actuel pilote de McLaren en le réduisant à cela.

Sebastian Vettel ne sera plus chez Ferrari la saison prochaine et quittera l’écurie à la fin de la saison 2020 au terme de son contrat. Si on ne sait pas encore de quoi sera fait l’avenir du pilote allemand de 32 ans, l’identité de son successeur au sein de la Scuderia a été révélée : celui-ci sera Carlos Sainz. Le pilote espagnol de 25 ans fera donc le grand saut en 2021 en rejoignant la prestigieuse écurie italienne au sein de laquelle il fera équipe avec Charles Leclerc. Au vu des grands espoirs que nourrit Ferrari à l’égard de son pilote monégasque de 22 ans, en témoigne sa juteuse prolongation de contrat jusqu’en 2024 l’hiver dernier, il y a fort à parier que la Scuderia considère que Carlos Sainz sera son pilote numéro 2 la saison prochaine. Seulement voilà, aux yeux de Trevor Carlin, qui a côtoyé de près l’Espagnol par le passé, cela serait méjuger l'actuel pilote de McLaren qui a toutes les qualités pour créer la surprise chez Ferrari à ses yeux.

« Selon moi, la pression sera vraiment sur les épaules de Charles »