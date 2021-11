Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Charles Leclerc après le Brésil !

Publié le 15 novembre 2021 à 19h35 par H.G.

Alors qu’il est arrivé cinquième du Grand Prix du Brésil ce dimanche, Charles Leclerc a confié sa satisfaction au sortir de ce week-end pourtant délicat pour lui.

Si l’attention de tout le monde a été portée sur le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors de ce Grand Prix du Brésil, d’autres pilotes ont réussi de belles performances. C’est tout particulièrement le cas de Charles Leclerc. En difficulté lors de la course sprint de ce samedi, le pilote de Ferrari a néanmoins réussi à terminer la course en cinquième position ce dimanche, devant son coéquipier Carlos Sainz Jr. Et forcément, après un début de week-end délicat, Charles Leclerc n’a pas caché sa satisfaction face à ce résultat permettant aussi à la Scuderia de creuser son avance sur McLaren.

« J’avais besoin de ce résultat »