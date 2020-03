Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat sur l'annulation du GP de Monaco...

Publié le 19 mars 2020 à 21h35 par La rédaction

Reporté dans un premier temps, le Grand Prix de Monaco a officiellement été retiré du programme de cette saison de Formule 1.

Ce Championnat du monde de Formule 1 doit composer avec le coronavirus. L’épidémie ne permet de la bonne tenue de plusieurs Grands Prix, dont le premier de la saison programmé en Australie dimanche dernier. La course à Monaco prévue en mai n’aura donc pas lieu, alors qu’un report était envisagé. Une solution radicale prise par Michel Boeri, président de l’Automobile club de Monaco, ce jeudi. L’ACM en dit plus sur cette annulation via son compte Twitter .

« C’est avec la plus grande tristesse que l’ACM a pris la décision d’annuler le 78e Grand Prix de Monaco »

« C’est avec la plus grande tristesse que le comité directeur de l’Automobile Club de Monaco a pris la décision d’annuler le 12e Grand Prix de Monaco Historique (8-10 mai 2020) et le 78e Grand Prix de Monaco de Formule 1 du championnat du monde FIA (21-24 mai 2020) (…) La situation sanitaire dont on ne peut prévoir l’évolution, le manque de visibilité sur les modalités du championnat du monde FIA 2020 de Formule 1, l’incertitude de la participation de toutes les écuries. ‘…) Les conséquences des mesures prises par les différents gouvernements, le confinement, les difficultés trans-frontalières pour accéder en Principauté de Monaco, la crainte que les entreprises, à leur corps défendant, ne puissent faire face au montage des installations, la disponibilité des salariés, des bénévoles (plus de 1500), nécessaires à son déroulement », écrit l’ACM.