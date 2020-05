Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Romain Grosjean sur son avenir !

Publié le 10 mai 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Alors que Romain Grosjean attend toujours le lancement de ce Championnat du monde de F1, le pilote Haas apporte quelques précisions sur la suite de sa carrière.

À l’image de plusieurs pilotes, dont Sebastian Vettel, Romain Grosjean arrivera au terme de son contrat à la fin de la saison. Il n’est pas dit que le Français poursuive l’aventure chez Haas, notamment en cas de nouvelles contre-performances au sein de l’écurie américaine. Il faut dire que le natif de Genève n’avait inscrit que huit petits points l’an passé. Rien n’est acté concernant l’avenir de Grosjean, et ce dernier, via des propos rapportés par Nextgen-Auto , penche pour deux disciplines après la Formule 1.

« Je suis plus intéressé par quelque chose comme la Formule E ou le WEC »