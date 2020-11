Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo annonce la couleur pour la fin de saison !

Publié le 13 novembre 2020 à 9h35 par H.G.

Alors qu’il pourrait permettre à Renault de s’imposer face à McLaren sur le podium du championnat du monde des constructeurs cette saison, Daniel Ricciardo a juré fidélité à son écurie actuelle avec laquelle il est engagé jusqu’en fin d’année.

Après une saison 2019 en-dessous des attentes, Daniel Ricciardo a bien redressé la barre pour sa seconde année de contrat chez Renault. Et pour cause, après être monté sur le podium à deux reprises cette saison, le pilote australien pourrait maintenant offrir la troisième place du classement des constructeurs à l’écurie française… et ce devant McLaren, l’écurie qu’il rejoindra en 2021, ainsi que devant Racing Point. Mais malgré cette situation, Daniel Ricciardo ne compte pas lever le pied pour satisfaire son futur employeur, loin s’en faut même ! Professionnel, l’Australien jure fidélité à Renault jusqu’en fin d’année et promet de se battre pour offrir cette troisième marche du podium à son équipe actuelle, dans une lutte qui promet d’être haletante au cours des quatre derniers Grands Prix de la saison.

« J’ai de la loyauté envers Renault jusqu’au bout »