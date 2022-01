Formule 1

Formule 1 : Le constat de Charles Leclerc pour la saison 2022 !

Publié le 4 janvier 2022 à 11h35 par La rédaction

Septième du classement général en 2021, Charles Leclerc se prépare déjà à la prochaine saison de Formule 1 en coulisses. Le Monégasque a livré ses premières impressions après avoir effectué plusieurs séances de simulateur.

Charles Leclerc est déterminé à jouer les premiers rôles en 2022 avec Ferrari. Alors que la pré-saison de Formule 1 débutera en février prochain, le pilote de 24 ans a déjà pu se faire une idée des caractéristiques de sa nouvelle voiture grâce au simulateur. Après avoir réalisé plusieurs séances, le Monégasque a partagé son ressenti.

« La F1 de 2022 est plus lourde »