Formule 1

Formule 1 : Cet aveu de Fernando Alonso pour la saison 2022 !

Publié le 25 décembre 2021 à 19h35 par H.G.

Alors qu’il sera le pilote le plus âgé du circuit en 2022, Fernando Alonso sait que cette saison ne sera pas forcément facile pour lui.

De retour en Formule 1 en 2021 chez Alpine, Fernando Alonso sera le pilote le plus âgé du plateau lors de la saison 2022 puisque Kimi Raikkonen s’est retiré des circuits. Ainsi, le pilote espagnol âgé de 40 ans s’attend naturellement à devoir travailler davantage que ses concurrents pour espérer réaliser de belles performances. Mais visiblement, cela ne l’effraie pas trop, Fernando Alonso affirmant être prêt à effectuer de gros efforts dans son travail de préparation.

« Il y a plus de sacrifices à faire »