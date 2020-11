Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz inquiet pour ses débuts chez Ferrari !

Publié le 21 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

En 2021, Carlos Sainz Jr roulera pour Ferrari, en lieu et place de Sebastian Vettel. Alors que le calendrier ne prévoit qu’une journée et demi d’essai pour les pilotes, l’Espagnol s’inquiète pour ceux qui découvriront une nouvelle monoplace.

La prochaine saison de Formule 1 sera marquée par de nombreux changements au sein des baquets. Outre Haas, qui a par exemple décidé de ne pas renouveler ses deux pilotes, il y aura également du changement chez Ferrari. Parti pour Racing Point, Sebastian Vettel sera remplacé chez la Scuderia par Carlos Sainz Jr. Fernando Alonso fera également son retour sur les circuits, en remplacement de Daniel Ricciardo chez Renault, qui a signé pour McLaren. Pour s’accommoder à leurs nouvelles monoplaces, les pilotes n’auront qu’une journée et demi à disposition lors des essais hivernaux. Insuffisant selon Carlos Sainz Jr.

« Je pense que c’est pratiquement impossible d’être préparé »