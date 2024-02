F1 : Viré, il tacle encore Alpine

Arnaud De Kanel

Otmar Szafnauer n'a visiblement pas digéré son licenciement. Depuis plus de six mois, l'ancien directeur d'Alpine ne cesse de critiquer les dirigeants de l'écurie tricolore et il a de nouveau remis ça, pointant du doigt une certaine forme d'impatience qui n'est forcément pas propice au bon fonctionnement de l'équipe.

En difficulté, Alpine avait fait le ménage en beau milieu de la saison dernière. Si Pierre Gasly et Esteban Ocon avaient pu conserver leurs places, certains dirigeants n'avaient pas eu cette chance. C'est notamment le cas d'Otmar Szafnauer, de nouveau critique avec ses anciens employeurs.

«Ils ne comprennent souvent pas les changements qu’ils apportent»

« Cela peut paraître égoïste, mais je pense que je faisais du bon travail chez Alpine et que j’effectuais les bons changements. J’ai vu de nouveaux chefs d’équipe faire des changements pour le plaisir, ils veulent montrer aux propriétaires qu’ils font quelque chose, apporter des changements pour le mieux. Le problème est qu’ils ne comprennent souvent pas les changements qu’ils apportent. Lorsque vous prenez en charge une situation comme celle d’Alpine, vous devez d’abord acquérir une compréhension approfondie de ce que vous avez, de ce qui est bon et de ce qui doit être changé, mais vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain. Les hauts dirigeants d’Alpine voulaient réussir plus vite que possible. Je leur ai dit ce qui était possible et ils ont dit qu’ils n’avaient pas le temps d’attendre pour ça », a regretté Otmar Szafnauer dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Sur la fin, le courant ne passait plus du tout.

«C’était la cause de notre désaccord»