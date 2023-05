F1 : Verstappen préféré de Red Bull ? La guerre va continuer

Jean de Teyssière

Le début de saison se passe tranquillement pour Max Verstappen qui n'a pas d'égal dans le paddock. Vainqueur de trois courses sur cinq, le Néerlandais est en tête au classement des pilotes avec 119 points. Mais derrière lui se trouve son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez, avec 105 points. Helmut Marko, l'un des dirigeants de Red Bull affirmait que l'écurie ne se mêlerait pas de ce duel mais il annonce tout de même son favori.

Est-on en train de revivre un championnat tranquille pour Max Verstappen ? L'année dernière, le Néerlandais avait été un peu embêté par Charles Leclerc avant de filer vers un deuxième titre de champion du monde. Dans le paddock, nombreux sont ceux qui veulent voir Sergio Pérez tenir la dragée haute à Verstappen toute l'année pour ne pas qu'il file tranquillement vers un troisième titre consécutif. Mais du côté de Red Bull, l'avis est différent.

« L’essentiel était que Max dépasse assez rapidement les voitures devant lui »

Pour le Dr Helmut Marko, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com est revenu sur la victoire de Max Verstappen durant le Grand Prix de Miami : « L’essentiel était que Max dépasse assez rapidement les voitures devant lui. Les deux pilotes ont prêté une grande attention à leurs pneus et ne les ont pas surchauffés. Checo a probablement été trop timide avec ses médiums. Et les pneus durs étaient meilleurs que ce à quoi les gens s’attendaient. Max, comme nous le savons, peut réaliser des temps au tour incroyables dans des situations extrêmes. Il a encore montré son potentiel en termes de gestion. Ensuite ils ont poussé aussi fort qu’ils le pouvaient et nous avons eu un doublé. Dieu merci, nous n’avons pas eu d’interruptions de la voiture de sécurité car cela aurait pu tout remettre en cause. Max a aussi bien géré ses pneus médiums au début et vous pouvez le voir avec son tour le plus rapide dans l’avant-dernier tour. Un 1:29.708, un temps incroyable ! »

« C’était toujours clair que Max est le grand favori entre les deux »