F1 - Verstappen : Le nouveau coup de gueule de Red Bull !

N’ayant plus gagné depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier, Max Verstappen a malgré tout obtenu un bon résultat à Singapour en terminant deuxième derrière Lando Norris. Mais le Néerlandais n’a pas pu l’apprécier. Le pilote de 27 ans, sanctionné par la FIA à des jours de travaux d’intérêts généraux pour avoir employé un langage juge grossier en conférence de presse, est pris dans une nouvelle polémique. Et Red Bull ne semble toujours pas avoir digéré la sentence.

«C’est ridicule»

« La voiture n’est pas compétitive et ensuite ils viennent avec ces pénalités à propos d’un mot en F dans une conférence de presse qui visait la voiture. C’est ridicule. Et cela s’applique également à d’autres moments comme, par exemple, au Red Bull Ring. On lui a reproché d’être beaucoup plus dur et un peu injuste. Il n’a fait que ce qui est autorisé par le règlement. Il a changé de ligne et l’a défendue avec acharnement. Nous savons que c’est un pilote dur » a ainsi pesté à nouveau Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Le clan Verstappen ne décolère pas

Max Verstappen non plus n’accepte pas vraiment la sanction de la FIA. Et son père n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement à ce sujet. « Je pense que c'est la chose la plus ridicule qui soit. Mais on le voit aussi en rallye. Je ne pense pas que la FIA fasse du très bon travail. Mais je n’en dirai pas trop à ce sujet » a notamment lâché Jos Verstappen récemment. L’ambiance en F1 est très tendue ces derniers temps.