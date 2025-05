F1 : Verstappen, le coup de pression en public ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur au Grand Prix d’Emilie-Romagne dimanche dernier, Max Verstappen va tenter de confirmer à Monaco. Une course singulière où il est difficile de doubler. D’ailleurs, le Néerlandais ne s’est pas distingué durant les qualifications en prenant la cinquième place. Questionné sur ses ambitions, le champion du monde en titre a remercié son équipe pour les progrès réalisés, même si sa RB21 ressemble étrangement à sa monoplace de la saison dernière.

Les prémices d’un retour ? Malmené par les deux pilotes McLaren depuis le début de la saison ( Oscar Piastri, Lando Norris ), Max Verstappen a marqué les esprits lors du dernier Grand Prix Emilie-Romagne. Très agressif, le champion du monde de Formule 1 a levé les bras en Italie. Après la course, le pilote néerlandais avait remercié son équipe pour le travail réalisé depuis le début de la saison, même si Verstappen note encore quelques points négatifs.

Verstappen remercie son équipe, mais...

« Les évolutions ont fait leur boulot, mais je pense aussi qu'on a fait un gros pas en avant dans les réglages entre le vendredi et le samedi. Les évolutions ont rendu la voiture visuellement très différente, mais en termes de pur chrono, ce n'était pas une énorme transformation. Pour être honnête, la voiture ne m'a pas semblé très différente de celle de l'an dernier, pour l'instant. Mais évidemment, on continue d'explorer certains aspects du setup pour la rendre un peu plus facile à piloter sur des circuits comme Monaco » a déclaré Verstappen.