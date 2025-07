F1 : Verstappen, c'est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Principale option pour Max Verstappen, Mercedes a entretenu le flou ces dernières semaines. Cependant, Toto Wolff se montre désormais beaucoup plus affirmatif et assure que c'est désormais terminé. Le patron de l'écurie de la marque allemande explique en effet que son duo de pilotes en 2026 sera probablement le même qu'en 2025.

Cela fait désormais plusieurs semaines que l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les discussions. Il faut dire qu'un départ de Red Bull n'est pas à exclure pour la saison prochaine, et Mercedes a plusieurs fois confirmé être en contact avec le quadruple champion du monde. Mais Toto Wolff met fin aux rumeurs assurant désormais que la plus forte probabilité pour la saison prochaine était de poursuivre avec George Russell et Kimi Antonelli.

Toto Wolff met fin à la rumeur Verstappen « Il y a de très fortes chances – même si rien n'est jamais sûr à 100 % – que ce soit la composition de l'équipe pour l'année prochaine. Je souhaite conserver Kimi et George tels quels. Tout le reste n'est pas réaliste. Mais il est évident que vous avez une équipe Russell/Verstappen qui ressemble à Prost/Senna, je suppose. Je dois explorer ce que Max va faire au cours des deux prochaines années. Pas seulement l'année prochaine. Les pilotes rechercheront toujours la voiture la plus rapide bien plus que les incitations financières », lance-t-il au micro de Sky Sports.