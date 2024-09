F1 - Verstappen : Alerte rouge pour Red Bull !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus chez Red Bull. Après avoir dominé le début de saison de F1, l’écurie autrichienne a vite vu la concurrence revenir sur elle. Max Verstappen a longtemps tenté de cacher les problèmes, mais le Néerlandais n’y arrive plus. Le triple champion du monde en titre s’est de nouveau incliné ce dimanche lors du Grand Prix d’Italie. Red Bull a alors déclenché l’alerte rouge.

Max Verstappen n’y arrive plus. Après avoir dominé la F1 d’une main de maître en 2022 et 2023, le Néerlandais semblait bien parti pour régner à nouveau sur la discipline en 2024. Mais depuis quelques temps, rien ne va plus chez Red Bull. L’écurie autrichienne a vu la concurrence rattraper son retard, à tel point que l’équipe de Max Verstappen n’est plus celle qui domine la F1. Résultat : le triple champion du monde s’est de nouveau incliné lors du Grand Prix d’Italie ce dimanche. Christian Horner, conscient des problèmes, a alors déclenché l’alerte rouge.

«Nous avons un problème très clair qui a été mis en évidence ce week-end»

« Nous devons renverser la situation très rapidement. Je pense que ce circuit a mis en évidence les lacunes de la voiture par rapport à l’année dernière. Nous avons un problème très clair qui a été mis en évidence ce week-end et nous savons que nous devons le résoudre. Je pense que sur d’autres pistes, le fait d’avoir plus d’appuis cache peut-être certains des soucis d’équilibre que nous avons, et vous pouvez voir que nous avons un équilibre qui ne fonctionne tout simplement pas » a d’abord expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only.

Red Bull victime d'un «cercle vicieux» ?

« Dès que vous vous retrouvez dans cette situation, vous finissez par être plus dur avec les pneus, vous finissez par compenser l’équilibre autour pour résoudre un problème, mais vous en créez un autre. Vous vous retrouvez donc dans un cercle vicieux. Est-ce que le problème est là depuis longtemps ? Je pense que c’est le cas depuis un certain temps. Je pense qu’en fait, en examinant vraiment les données, il y avait des problèmes au début de l’année dans certaines caractéristiques. Je pense que d’autres [équipes] ont manifestement fait un pas en avant, et à mesure que nous avons poussé le package plus loin, le problème a été mis en évidence » a ensuite ajouté Christian Horner. Reste maintenant à voir si Red Bull saura régler ses problèmes avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan le 15 septembre prochain. À suivre...