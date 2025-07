F1 : Verstappen à l’origine de la bombe chez Red Bull ?

Ce mercredi, un coup de tonnerre a frappé la Formule 1. Alors que Red Bull ne connait clairement pas la meilleure saison, Christian Horner en a payé le prix fort. A la tête de l’écurie autrichienne, il a été remercié au beau milieu de terrain. Une décision fracassante qui n’est bien évidemment pas passée inaperçue. Et si tout cela avait un rapport avec Max Verstappen et son avenir, lui qu’on annonce notamment chez Mercedes ?

Directeur de Red Bull depuis les débuts de l’écurie autrichienne en 2005, Christian Horner a connu de très beaux moments à cette position. Mais voilà qu’en cette saison 2025, les résultats ont été plus difficiles et on a notamment pu le voir dernièrement lors du Grand Prix de Grande-Bretagne . Une course qui restera d’ailleurs comme la dernière de Christian Horner à la tête de Red Bull . En effet, ce mercredi, il a été remercié avec effet immédiat et remplacé par Laurent Mekiès .

« C’est une décision extrêmement surprenante, choquante »

Pour Canal+, Julien Fébreau a réagi à ce départ de Christian Horner chez Red Bull. Le journaliste a d’abord confié : « C’est une décision extrêmement surprenante, choquante, même si on sentait depuis quelques temps qu’il y avait une forme de tension au sein de l’équipe Red Bull. Pendant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, on l’a même évoqué sur l’antenne de Canal+ et on pouvait mesurer de la tension. Mais pour autant après plus de 20 ans passés à la tête de l’écurie, le départ du numéro 1, c’est le chef d’orchestre de l’écurie, le patron de l’écurie qui est remercié, c’est forcément un choc d’autant que c’est une écurie aux nombreuses couronnes et il y a contribué à chaque fois. Aujourd’hui, il paye certainement différentes choses, le manque de résultats pour commencer. L’écurie autrichienne n’est que 4ème du championnat, Max Verstappen est 3ème du championnat mais à quasiment 70 points du leader, donc les espoirs de titre sont quasiment évaporés et la voiture ne va pas réellement mieux. Ça reste une voiture très difficile à piloter. Peut-être que les propriétaires de la marque Red Bull trouvaient qu’ils avaient été suffisamment patients ».