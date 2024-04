F1 : Une légende pour remplacer Hamilton ? Mercedes sort du silence

Benjamin Labrousse

Ce n’est désormais plus un secret, Lewis Hamilton dispute sa dernière saison chez Mercedes, lui qui rejoindra Ferrari en 2025. Désormais, la question de la succession du septuple champion du monde subsiste au sein de l’écurie allemande. Si le nom de la légende Sebastian Vettel revient avec insistance chez les Flèches d’Argent, George Russell s’est exprimé à ce sujet.

Qui pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes ? En partance vers Ferrari, « King Lewis » laisse donc un baquet libre au sein de l’écurie allemande. Un volant extrêmement convoité au sein du paddock, mais qui pourrait également intéresser une légende retraitée. En effet, ces derniers jours, le nom de Sebastian Vettel, qui s’est retiré de la Formule 1 en 2022, revient avec insistance.

« J’ai des projets et des idées pour la F1. Nous verrons s’ils se concrétiseront ou non »

Le principal intéressé avait même confirmé avoir discuté avec le directeur Toto Wolff, bien que cela ne concernait pas forcément le baquet de Lewis Hamilton : « J’ai eu des conversations avec lui, pas vraiment à propos d’un baquet. Nous avons également parlé brièvement de toute la situation. Mais j’ai aussi parlé à d’autres personnes parce que je reste en contact de temps en temps avec les patrons. J’ai des projets et des idées pour la F1. Nous verrons s’ils se concrétiseront ou non » , expliquait ainsi l’Allemand.

« C’est sûr que sa personnalité manque sur la grille »