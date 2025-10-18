F1 : Transfert XXL ? C’est terminé pour Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, Mercedes officialisait les prolongations de George Russell et de Kimi Antonelli au sein de l’écurie allemande pour la saison 2026. Ainsi, les rumeurs concernant l’arrivée de Max Verstappen étaient censées se clôturer. Mais à Austin, Toto Wolff a une nouvelle fois été interrogé sur une potentielle signature du quadruple champion du monde néerlandais.

Les rumeurs envoyant Max Verstappen chez Mercedes ne sont pas prêtes de cesser. Malgré la récente annonce de l’écurie allemande autour des prolongations de George Russell et de Kimi Antonelli, Toto Wolff continue d’être interrogé à propos d’une possible signature du quadruple champion du monde, comme ce week-end en direct d’Austin.

« J’ai aussi dit que nous ne voulons pas créer de rumeurs » « On m’a déjà posé la question ce week-end et je pense que ce serait certainement très amusant pour tout le monde. Mais j’ai aussi dit que nous ne voulons pas créer de rumeurs. Kimi et George sont ceux avec lesquels nous voulons travailler à l’avenir. Ils forment une bonne équipe. Je pense qu’être ouvert et transparent est la meilleure voie à suivre », répond simplement le directeur de Mercedes dans des propos relayés par Next-Gen Auto.