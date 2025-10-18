F1 : Transfert XXL ? C’est terminé pour Verstappen !

Il y a quelques jours, Mercedes officialisait les prolongations de George Russell et de Kimi Antonelli au sein de l’écurie allemande pour la saison 2026. Ainsi, les rumeurs concernant l’arrivée de Max Verstappen étaient censées se clôturer. Mais à Austin, Toto Wolff a une nouvelle fois été interrogé sur une potentielle signature du quadruple champion du monde néerlandais.
« J’ai aussi dit que nous ne voulons pas créer de rumeurs »
« On m’a déjà posé la question ce week-end et je pense que ce serait certainement très amusant pour tout le monde. Mais j’ai aussi dit que nous ne voulons pas créer de rumeurs. Kimi et George sont ceux avec lesquels nous voulons travailler à l’avenir. Ils forment une bonne équipe. Je pense qu’être ouvert et transparent est la meilleure voie à suivre », répond simplement le directeur de Mercedes dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Ce duo, c’est notre priorité absolue »
« Parfois, cela peut se retourner contre vous. Et avec le recul, certains événements auraient peut-être pu mieux se passer, certaines coïncidences auraient pu être évitées. Mais j’ai toujours agi de la manière la plus directe et la plus équitable possible. Comme je l’ai dit, ce duo, c’est notre priorité absolue », conclut Toto Wolff de manière explicite.