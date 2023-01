F1 : Tout juste arrivé chez Ferrari, il annonce une terrible nouvelle à Leclerc

Hugo Chirossel

Arrivé chez Ferrari pour remplacer Mattia Binotto, Frédéric Vasseur connaît bien Charles Leclerc, qu’il a côtoyé chez Sauber. Si le Monégasque a semblé un cran au-dessus de son coéquipier, Carlos Sainz, la saison passée, le nouveau patron de la Scuderia estime malgré tout qu’il n’y a pas de numéro 1 ou 2 pour le moment.

Pour retrouver les sommets de la Formule 1, Ferrari a décidé d’effectuer des changements. Dans cette optique, Mattia Binotto a laissé sa place à Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia. L’écurie italienne sort tout de même d’une année encourageante et a bien cru pouvoir se mêler à la lutte pour le titre de champion du monde. Pour cela, elle a pu compter sur Charles Leclerc, qui a remporté deux des trois premiers Grand Prix de la saison, même si Red Bull et Max Verstappen ont finalement pris le dessus.

« Il n'y aura pas de numéro 1 ou 2 »

Vice-champion du monde, le Monégasque a terminé avec 308 points, 62 de plus que son coéquipier, Carlos Sainz. Malgré cet écart, les deux pilotes seront encore sur un pied d’égalité cette saison. « J'ai la chance d'avoir deux super bons pilotes. Et nous avons chez Ferrari la capacité de leur fournir deux machines similaires. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de numéro 1 ou 2. Mais s'il faut prendre des décisions, je le ferai », a déclaré Frédéric Vasseur, dans un entretien accordé à L’Équipe .

« L'objectif, c'est de faire gagner Ferrari »