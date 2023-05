F1 : Surprise, Hamilton est invité à quitter Mercedes

Arnaud De Kanel

A moins d'un miracle maintenant, Lewis Hamilton ne remportera son huitième titre de champion du monde à l'issue de la saison. Le graal est une nouvelle fois promis à Max Verstappen cette année car Mercedes est dépassée par Red Bull. Pour Eddie Jordan, le temps est venu pour Hamilton d'aller voir ailleurs.

Depuis la perte du titre en 2021 lors de l'ultime course à Abu Dhabi, Lewis Hamilton est en retrait. Le pilote britannique reste sur une saison blanche et ce n'est guère mieux cette année. Il a profité du chaos à Melbourne pour monter sur la deuxième marche du podium mais c'est bien trop peu pour un pilote de son calibre. Il ne bénéficie plus de la superpuissance de Mercedes puisque c'est Red Bull qui domine sans partage depuis presque deux saisons. Forcément, ses chances de remporter une huitième couronne qui ferait de lui le pilote le plus titré de l'histoire devant Michael Schumacher s'amenuisent drastiquement. Eddie Jordan, l'ancien patron d'écurie, lui conseille d'explorer d'autres horizons.

«Il doit trouver autre chose maintenant et se sortir de là»

Ces dernières semaines, Eddie Jordan multiplie les prise de positions sur l'avenir de Lewis Hamilton. La dernière en date, il avait conseillé au septuple champion du monde de rejoindre Ferrari. Sans l'envoyer directement à la Scuderia , l'Irlandais maintient qu'il doit quitter Mercedes. « Ma seule préoccupation pour Lewis c’est qu’il s’enferme encore dans cette situation pour 2 ou 3 ans. Si Red Bull poursuit ainsi... Selon moi, il doit trouver autre chose maintenant et se sortir de là », a martelé Eddie Jordan dans des propos relayés par Nextgen-Auto avant de poursuivre.

«Lewis doit quitter Mercedes»