F1 : Surprise, Alonso lâche une énorme bombe

Arnaud De Kanel

Impressionnant de régularité depuis le début de la saison, Fernando Alonso est la bonne surprise de cet exercice 2023. Son choix de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin s'avère payant puisqu'il a enfin retrouvé une monoplace qui lui permet de se frotter aux meilleurs. Bien qu'il ait 41 ans, Alonso se projette encore.

Plus personne ne l'attendait mais il est bien de retour. Fernando Alonso, double champion du monde renait de ses cendres après des expériences plus que compliquées jonchées par une mini-retraite dans la discipline. A la différence de chez Alpine où il ne se sentait pas chez lui, le natif d'Oviedo est aux anges chez Aston Martin. Lance Stroll ne lui fait pas d'ombre et tout se passe pour le mieux entre Fernando Alonso et les équipes d'ingénieurs. Tant que les résultats sont là, tout va bien. Cet environnement lui donne simplement envie de continuer.

F1 : Verstappen ruiné ? Une terrible annonce tombe https://t.co/vJtDbI0Jrf pic.twitter.com/smhbmhqwRP — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

«Je serai chez Aston Martin quelques années de plus»

Fernando Alonso a les idées claires concernant son avenir. Lors de la parade des pilotes avant les essais libres du Grand Prix de Barcelone, le double champion du monde a confirmé son envie de prolonger au beau milieu d'une foule en délire. « Je serai à Aston Martin quelques années de plus », a lâché Fernando Alonso, rapporté par Mundo Deportivo . Et alors que son contrat avec Aston Martin prendra fin en 2024, l'Espagnol pourrait bien prolonger. Sa volonté est claire, celle de l'écurie britannique aussi.

«Aucune raison de penser qu’il ne devrait pas être avec nous en 2026»