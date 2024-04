Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cela va bouger en Formule 1 dans les prochains mois. Avec l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, un jeu de chaises musicales prend doucement forme dans le paddock. Carlos Sainz cherche notamment un baquet et discute avec Red Bull pour devenir le coéquipier de Max Verstappen comme l’a confirmé un dirigeant de l’écurie.

Le recrutement de Lewis Hamilton par Ferrari va bousculer le paddock. Des changements sont attendus en Formule 1 en vue de la saison 2025, Carlos Sainz étant directement impacté par ce transfert XXL qui le pousse vers la sortie. Le nom de l’Espagnol circule notamment du côté de Red Bull, qui ne mettra pas la main sur Fernando Alonso après sa prolongation chez Aston Martin. Les deux parties se connaissent bien, Carlos Sainz ayant été un pensionnaire de la Red Bull Junior Team. Conseiller motorsport de l’écurie, le Dr Helmut Marko confirme des échanges.

F1 : Hamilton-Leclerc, Ferrari annonce déjà du lourd https://t.co/M4MUcasUju pic.twitter.com/ImIWBfRJLD — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

Carlos Sainz aux côtés de Max Verstappen ?

« Nous lui parlons, il connaît sa meilleure saison en Formule 1 , a révélé Helmut Marko au Kleine Zeitung, dans des propos relayés par F1Only. Mais il a une offre très lucrative de la part d’Audi [qui entrera en F1 en 2026] que nous ne pouvons pas égaler ni battre . » L’avenir de Carlos Sainz s’écrit ainsi en pointillé, alors que Red Bull n’écarte pas non plus l’idée de poursuivre avec Sergio Perez, dont le contrat arrive à expiration.

« Si Sergio Perez maintient ces performances, alors il est certainement la meilleure option pour 2025 chez Red Bull »