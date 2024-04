F1 : Red Bull annonce déjà la fin de Verstappen

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix de Chine, Max Verstappen a encore gagné. Le sprint et la course ont été remportés par le triple champion du monde néerlandais qui devrait asseoir encore sa domination cette saison. Mais Christian Horner, le directeur de Red Bull sait que la roue finit toujours par tourner et que Verstappen devra s'attendre à des moments plus difficiles.

Le cycle dans lequel est engagé Max Verstappen ne devrait pas s'estomper cette saison. Le triple champion du monde en titre néerlandais se dirige encore vers une saison tranquille, lui qui caracole déjà seul en tête, avec une avance de 25 points sur son dauphin, Sergio Pérez...

«Il a remporté 21 des 23 dernières courses, il est dans une forme fantastique»

Christian Horner, le directeur de Red Bull a évoqué la grande forme de Max Verstappen cette saison, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Il a tourné comme un métronome. Le rythme qu’il a montré l’année dernière, il l’a poursuivi. Et je crois que depuis le dernier Grand Prix de Chine, il a remporté 50 % de toutes les courses. Il a remporté 21 des 23 dernières courses. Il est dans une forme fantastique. Il ne fait qu’un avec la voiture, avec l’équipe, et il aime la course. Nous n’avons pas encore couru dans des températures très chaudes. Il y a donc encore énormément de variables. Mais sur les différents circuits que nous avons eus, la RB20 est à la hauteur et les pilotes, et en particulier Max, font un travail remarquable. »

«C’est une période dorée pour lui et cela ne dure pas éternellement»