F1 : Mercedes s’attendait au pire pour cette saison

Arnaud De Kanel

Après plusieurs saisons de domination, Mercedes a été dépassée par une écurie Red Bull beaucoup trop forte cette saison. C'est la première fois depuis plus d'une décennie que les Flèches d'Argent ne trustent pas les deux premières places du classement constructeurs. Dans l'écurie allemande, c'était perdu d'avance au vu du début de saison.

Seulement troisième du classement des constructeurs derrière Ferrari et Red Bull, l'écurie Mercedes a réalisé une saison bien en deçà de ses attentes. Après un début d'année compliqué, les Flèches d'Argent ont évité une saison blanche grâce au succès de George Russell au Brésil. Or, le leader Lewis Hamilton n'a jamais été en mesure de jouer les premiers rôles avec Max Verstappen. Andrew Shovlin, ingénieur au sein de l'écurie, se félicite d'avoir su redresser le navire, quitte à revoir les ambitions à la baisse.

«Nous savions que le début de l’année était loin d’être acceptable»

« Il est difficile de regarder l’année et d’être très satisfait. Cela a été difficile. Mais la culture de l’équipe, je pense, nous a aidés à nous en sortir, et nous ne nous sommes jamais laissés emporter par notre propre succès. Il y a eu des moments qui étaient assez inconfortables. L’équipe et les propriétaires ont des attentes élevées, et nous savions que le début de l’année était loin d’être acceptable selon nos standards. Mais l’équipe est maintenant en bonne position pour aborder l’année prochaine et relever le défi. La chose que nous avons toujours dit, c’est que nous nous concentrerions sur l’apprentissage et non sur la victoire. Nous étions déterminés à essayer de faire des progrès à cet égard. Et nous avons réussi à nous mettre dans une position décente » a reconnu l'ingénieur en piste de Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Nous savions qu’une année comme celle-ci allait forcément se produire»