F1 - Mercato : Ferrari a tenté le coup avec une superstar

Arnaud De Kanel

Un temps incertain, l'avenir de Lewis Hamilton est maintenant clarifié. Le septuple champion du monde a prolongé son contrat avec Mercedes alors que plusieurs rumeurs l'envoyaient chez Ferrari. Mais celles-ci n'étaient pas totalement infondées puisque Toto Wolff a reconnu que son pilote avait discuté avec le patron de La Scuderia.

Lewis Hamilton va bien poursuivre sa carrière chez Mercedes. Malgré quelques incertitudes et plusieurs mois de discussions, les deux parties ont trouvé un accord pour continuer d'avancer main dans la main. En revanche, une écurie, et pas n'importe laquelle, a tenté de mettre fin à cette belle histoire. Il s'agit de Ferrari.

«Lewis m’a dit ’j’ai vu John Elkann au dîner'»

La Scuderia était tentée de faire signer la superstar britannique. Lewis Hamilton l'a d'ailleurs confirmé à Toto Wolff qui en a fait part dans les médias dans la foulée. « Il y a eu un peu de retard, mais il était clair que cela se terminerait ainsi, avec Lewis qui resterait avec nous. Il y a quelque temps, Lewis m’a dit ’j’ai vu John Elkann au dîner, mais sache que je ne vais nulle part’. Et lorsque les médias ont écrit sur ses discussions avec Ferrari, il a répété ’Toto, je ne mène aucune négociation », a avoué le patron de l'écurie Mercedes. Un simple diner de courtoisie ? Difficile d'y croire tout de même. Peut-être du côté d'Hamilton, désireux de rester chez Mercedes, mais sans doute pas du côté de Ferrari. Peut-être un moyen également pour le Britannique de faire monter les enchères. Qu'importe pour Toto Wolff, heureux de voir Hamilton rester au moins une saison de plus et qui ne doute pas de l'honnêteté de son pilote.

«Jamais eu le moindre doute dans mon esprit»