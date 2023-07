F1 : L’exploit d’Esteban Ocon

Arnaud De Kanel

Cela fait presque 2 ans qu'Esteban Ocon est entré dans la cour des grands. Le 1er août 2021, au volant de son Alpine, le Français remportait le Grand Prix de Hongrie, son unique succès en carrière. Un exploit pour un pilote et une voiture qui n'étaient pas donnés favoris.

La Formule 1 fait escale en Hongrie ce week-end, de quoi remémorer de très bons souvenirs à Lewis Hamilton, vainqueur à huit reprises sur le Hungaroring, au tenant du titre Max Verstappen mais aussi à Esteban Ocon. Tout comme Fernando Alonso 18 ans avant lui, le pilote français avait signé la première victoire de sa carrière sur la terre hongroise.

"Il est tout seul ! C'est une première dans l'Histoire de la Formule 1" 😱Il y a 2 ans lors du #HungarianGP Hamilton s'est retrouvé seul sur la grille. Un événement inouï qui a ouvert la voie à la victoire d'Ocon et offert une image complètement folle 🤯 #F1 pic.twitter.com/JLZhxVNNYz — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 19, 2023

Chaos dès le départ, surprise à l'arrivée

Quelques heures avant le départ du Grand Prix de Hongrie 2021, la plus s'était invitée sur la piste. Ce phénomène climatique allait avoir un impact considérable sur le déroulé de la course. Le poleman Lewis Hamilton n'avait pas raté son envol contrairement à son coéquipier Valtteri Bottas qui avait manqué son premier freinage, entrainant avec lui Max Verstappen, Sergio Pérez et Lando Norris. Un peu plus loin derrière, Lance Stroll s'était accroché avec Charles Leclerc et Daniel Ricciardo. Huitième sur la grille, Esteban Ocon était ressorti du premier virage en 2ème position ! Suite à ce carambolage, la course avait été interrompue pendant de longues minutes ce qui avait permis à la piste de sécher. Les pilotes étaient tous repartis en gomme intermédiaires mais ils s'étaient rendus compte dans le tour de formation qu'il fallait chausser des slics. Tout le monde s'était rendu dans les stands sauf... Lewis Hamilton. Une erreur terrible de Mercedes qui appellera son pilote un tour plus tard pour lui faire chausser ces mêmes gommes. Esteban Ocon en avait donc profité pour prendre la tête de la course pour ne plus la lâcher (excepté pendant deux tours à Fernando Alonso) jusqu'au dernier tour. Le Français s'était offert un podium royal puisque Sebastian Vettel était monté sur la deuxième marche du podium, suivi par Lewis Hamilton. Le soir-même, l'Allemand avait été disqualifié.

🗓️ On This Day 2021 : "ELLE EST LÀ ! LA VICTOIRE D'ESTEBAN OCON"🏆 🇫🇷En Hongrie, avec Alpine, Esteban Ocon devenait le 14ème et dernier Français en date à remporter un GP de #F1 🥰pic.twitter.com/vp0MYX9lJc — Off Track (@OffTrack_FR) August 1, 2022

«Je me disais que tout cela allait finir par payer un jour»