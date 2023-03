F1 : Lewis Hamilton vend la mèche pour son avenir

Arnaud De Kanel

Après une saison 2022 chaotique, Lewis Hamilton s'est rassuré lors du Grand Prix de Bahreïn où il a signé une encourageante 5ème place. Il s'agit là d'une année charnière pour le septuple champion du monde britannique puisqu'il sera en fin de contrat à la fin de la saison. Bien que rien ne soit officialisé, il donne quelques indices.

L'avenir de Lewis Hamilton chez Mercedes est encore incertain. En fin de contrat à la fin de la saison, le Britannique n'a toujours pas prolongé ou même annoncé son départ à la retraite. A la recherche de son huitième titre, il se doutait peut-être avant le début de la saison qu'il serait impossible d'aller chercher Max Verstappen dès cette année et qu'il faudrait peut-être attendre 2024 pour retrouver la couronne. Une hypothèse qui peut sans doute expliquer son souhait de rester dans le paddock alors qu'il aura 39 ans l'année prochaine.

F1 : «Ils peuvent le faire», Red Bull tremble face à Mercedes https://t.co/Q58eD5xfgO pic.twitter.com/On3FwVQWn8 — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

«Je serai toujours là»

Pas question d'entendre parler de retraite pour Lewis Hamilton ! Le Britannique compte bien prolonger le plaisir avec Mercedes. « Je suis chez Mercedes depuis que j’ai 13 ans. Après l’année difficile que nous avons eue l’année dernière, je suis toujours là, que nous ayons ou non une année difficile cette année, je serai toujours là. Je suis un battant, et nous nous battons comme une équipe. J’aime le défi de trouver des solutions et d’essayer, je crois toujours que je suis capable de faire fonctionner la voiture dans des domaines où d’autres ne sont peut-être pas capables de le faire, et j’aime ce défi », lâchait-il dans des propos relayés par F1 Actu . Malgré la lenteur du dossier, Lewis Hamilton se veut optimiste pour la suite.

«Ce sera fait quand nous serons prêts»