F1 : Leclerc à l'origine de la révolution de Ferrari ? La réponse tombe

Pour la saison prochaine, Ferrari a décidé d’effectuer quelques changements avec notamment le départ de Mattia Binotto. Ce mardi, l’écurie italienne annonçait Frédéric Vasseur en tant que directeur. Martin Brundle, ancien pilote devenu consultant, est revenu sur l’arrivée de Français et affirme que sa relation avec Charles Leclerc n’est pas une raison de sa venue.

Pour 2023, Ferrari se présentera avec une nouvelle tête dans son équipe. En effet, après le départ de Mattia Binotto, c’est Frédéric Vasseur qui le remplace donc au poste de directeur. Martin Brundle, ancien pilote désormais consultant, s’est exprimé sur l’arrivée du Français.

«Fred Vasseur arrive et sa tâche sera difficile»

Dans des propos relayés par MotorSport , Martin Brundle est revenu sur l’arrivée de Frédéric Vasseur au poste de directeur chez Ferrari. Il explique notamment que la tâche ne sera pas facile pour le Français. « Selon moi, l’un des métiers les plus difficiles du sport est d’être le directeur de Ferrari. Bien sûr, nous savons qu’ils ont laissé partir Mattia Binotto qui a passé toute sa vie chez Ferrari. Fred Vasseur arrive et sa tâche sera difficile. Il a connu beaucoup de succès en sport automobile, dans les formules de promotion notamment. Mais a-t-il fait du si bon travail chez Alfa Romeo au point de se demander : ’Wow, il est sur le chemin d’un poste encore plus important’ ? Pas vraiment. »

«Ce n’est pas du tout la bonne raison»

Martin Brundle précise notamment que sa relation avec Charles Leclerc n’est pas du tout la raison de sa venue chez Ferrari. « Nous verrons bien s’il a les compétences nécessaires pour emmener Ferrari dans la bonne direction. S’ils ont pris Vasseur sous prétexte qu’il est, ou était, proche de Leclerc, alors ce n’est pas du tout la bonne raison. Ce travail est bien plus grand que ça. Chez Ferrari, il y a Carlos Sainz et Charles Leclerc, qui forment l’un des meilleurs duos en Formule 1. Les deux pilotes ont besoin de se sentir à l’aise, aimés et soutenus. »

«Il n’est pas question d’amitié dans ce business»