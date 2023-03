F1 : Leclerc l'avoue, il redoute la botte secrète de Verstappen

La rédaction

Ferrari, à l'instar de Mercedes, n'a pas réussi à faire le job comme il le voulait au Grand Prix de Bahreïn. Carlos Sainz a terminé quatrième, tandis que Charles Leclerc a dû abandonner. Ce vendredi, durant les essais en Arabie Saoudite, les pilotes de l'écurie italienne ont terminé neuvième et dixième (Leclerc et Sainz). Et, malgré ce classement décevant et les dix places de pénalités du pilote Monégasque, l'optimisme est de mise, même si Red Bull fait toujours office d'épouvantail.

Red Bull avait survolé le Grand Prix il y a deux semaines à Bahreïn, laissant présager le pire pour les écuries voulant se mêler à la lutte pour le titre. Néanmoins, ils sont plusieurs à penser que ce deuxième Grand Prix en Arabie Saoudite ne ressemblera pas à la promenade de santé sur le circuit de Sakhir. Ferrari, par la voix de ses pilotes, pense pouvoir réaliser de grandes choses ce week-end, et ce, malgré la puissance dégagée par Red Bull.

« Le rythme de course était correct »

Le pilote espagnol, Carlos Sainz, a évoqué cette journée d'essais sur le circuit de Djeddah en Αrabie Sαoudite dans des propos retranscrit par nextgen-auto.com : « Ce fut une journée intense ici à Djeddah. C’est un circuit très atypique avec des caractéristiques très particulières qui demande un travail spécifique pour arriver à un bon équilibre. Il reste encore de la performance à trouver, mais en général la voiture est dans la bonne fenêtre. Le rythme de course était correct et demain nous nous concentrerons sur la maximisation du résultat lors des qualifications. »

« Je suis sûr que Red Bull a quelque chose de caché »