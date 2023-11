F1 : Le jour où tout a basculé pour Hamilton

Arnaud De Kanel

Programmé à la toute fin du calendrier, le Grand Prix d'Abu Dhabi se court rarement sans enjeu. En 2021, il devati départager Lewis Hamilton et Max Verstappen, au coude-à-coude au championnat du monde. Au terme d'une course au scénario hollywoodien, le Néerlandais avait pris le dessus sur le Britannique qui n'a plus gagné depuis.

Les lumières étincelantes du circuit Yas Marina ont illuminé le dernier acte de la saison de Formule 1 le 12 décembre 2021. Le Grand Prix d'Abou Dhabi de cette année a été bien plus qu'une simple course : c'était le chapitre final d'une saga intense et inoubliable, un duel titanesque entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui a culminé dans un dénouement spectaculaire. L'enjeu était colossal : Verstappen et Hamilton arrivaient à ce dernier Grand Prix à égalité de points. La tension était palpable, l'excitation électrisante

Un duel épique

Dès le départ, Verstappen s'est lancé dans une lutte féroce avec Hamilton. Les dépassements audacieux et les manœuvres stratégiques ont ponctué chaque tour de cette course intense. Les équipes Red Bull et Mercedes ont rivalisé pour offrir à leurs pilotes respectifs la meilleure stratégie et les réglages les plus performants. Le Grand Prix prenait un tournant majeur lorsque Nicholas Latifi s'était encastré dans le mur et a provoqué l'entrée en piste de la voiture de sécurité. La décision de la direction de course concernant les voitures retardataires a bouleversé l'ordre établi. Verstappen et Hamilton ont connu des stratégies divergentes suite à cet événement, plaçant le Néerlandais en position avantageuse pour la dernière ligne droite de la course. Et dans le dernier tout, tout a basculé.

Verstappen passe devant dans le dernier tour

Dans un ultime effort, Verstappen a dépassé Hamilton, s'emparant de la tête de la course dans les derniers instants. La tension était à son comble alors que le drapeau à damier approchait. Verstappen a franchi la ligne d'arrivée en première position, remportant non seulement le Grand Prix d'Abou Dhabi, mais aussi le titre de Champion du Monde de Formule 1 pour la première fois de sa carrière. Battu d'un cheveu, Lewis Hamilton venait de perdre sans doute sa dernière chance de remporter un huitième titre et de devenir le roi absolu de la discipline. Depuis cette course, le Britannique a pris un coup au moral et il a bien du mal à s'en remettre. C'est simple, cela fait maintenant deux ans qu'il n'a pas remporté le moindre Grand Prix, impossible donc de remporter un championnat. A 38 ans, le temps ne joue plus en sa faveur. Ce Grand Prix d'Abou Dhabi restera le gros tournant de sa carrière.