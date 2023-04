F1 : «J’espère qu’il a retenu la leçon» : Mercedes met un coup de pression à Verstappen

La rédaction

Lors du nouveau format du sprint, un accrochage a eu lieu entre George Russell et Max Verstappen. Un accrochage dû, selon le pilote Mercedes à un manque d'adhérence, excuse que n'a pas accepté le pilote Red Bull qui s'en est pris à lui, le traitant notamment de « connard ». Après la course, George Russell a tenu à mettre les choses au clair et n'a pas hésité à tacler le Néerlandais.

Pourquoi George Russell a-t-il tenté de dépasser Max Verstappen ? Le pilote Mercedes s'est expliqué, dans des propos rapportés par motorsport.com : « Au premier tour, sur un circuit urbain, j'étais vraiment très surpris de voir qu'il maintenait sa position. Mais je suis également ici pour me battre, je suis ici pour gagner, je ne vais pas simplement le laisser passer parce qu'il s'appelle 'Max Verstappen', au volant d'une Red Bull. »

« J'étais surpris de voir à quel point il était en colère »

George Russell explique avoir été interloqué de voir Max Verstappen s'avancer vers lui en étant si en colère : « Quand il est arrivé, je pensais qu'il allait dire : 'Belle bataille'. J'ai été surpris de voir à quel point il était en colère. Pour moi, sa position était déjà perdue et depuis l'âge de huit ans en karting, si vous êtes à l'intérieur à la corde d'un virage, c'est votre virage. Si un pilote essaie de résister à l'extérieur, il prend un risque énorme. »

« J'espère qu'il a retenu la leçon »