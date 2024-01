F1 : «Impressionné», il annonce du lourd pour l’ancien crack d’Alpine

Arnaud De Kanel

Pour sa première saison en Formule 1, Oscar Piastri a marqué les esprits. Attendu au tournant après avoir pris la décision forte de refuser le baquet que lui proposait Alpine, le jeune pilote australien devait montrer ce dont il était capable chez McLaren. Il a laissé tout le monde stupéfait, à commencer par Zak Brown, le PDG de l'écurie britannique.

Dans une saison qui n'a guère laissé de place à la surprise, Oscar Piastri a réussi à tirer son épingle du jeu. Le pilote australien a brillé et il a même été élu meilleur rookie de l'année. Chez McLaren, on s'attendait à ce qu'il soit aussi rapide en piste. A l'inverse, on ne le voyait pas aussi mature. Cet aspect la a tout simplement impressionné Zak Brown.



«Sa maturité m’a surpris»

« Je suis impressionné. Je suis surpris de voir à quel point il est mature. Il n’essaye pas de gagner le vendredi, donc il y a eu certains week-ends de course où vous le voyez le vendredi, et vous vous demandez "Est-ce qu’il va y arriver samedi ?". Et le samedi il arrive à être performant, et il est très proche de son coéquipier. Donc sa maturité m’a surpris, sa capacité à apprendre m’a surpris, et son calme m’a surpris pour un pilote de son âge et au vu de son inexpérience en Formule 1. Il aurait pu être un peu découragé après son année (sans être titulaire), mais il s’en est vite débarrassé. Sa vitesse ne m’a pas surpris. Je m’attendais à un ou deux autres accidents, je me serais attendu à quelques week-ends sans… Ce ne fut pas le cas », a déclaré Zak Brown dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Avec Piastri et Lando Norris, McLaren mise sur l'avenir.

«C’est une paire de pilotes assez impressionnante»