F1 : Il lâche une annonce retentissante sur Hamilton, Verstappen va enrager

Jean de Teyssière

Durant cinq années, Lewis Hamilton a formé une équipe chez Mercedes avec le pilote finlandais Valtteri Bottas. Les deux hommes s'entendaient très bien et sont devenus complices au fil des années. Depuis, le Finlandais a rejoint une autre écurie, Alfa Romeo en 2022. Ce qui ne l'empêche pas de passer encore de bons moments avec le septuple champion du monde, et de le complimenter.

Deux fois vice-champion du monde en 2019 et 2020 avec Mercedes, Valtteri Bottas a remporté dix victoires. Coéquipier de luxe de Lewis Hamilton, il a accepté de se mettre dans l'ombre du Britannique pour lui permettre de remporter quatre titres consécutifs de champion du monde. Depuis son départ de l'écurie allemande, Bottas a gardé des liens avec Hamilton et Mercedes et n'hésite pas à parler en bien du septuple champion du monde.

« Hamilton ? Il est incroyablement talentueux »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Valtteri Bottas évoque Lewis Hamilton et son attitude au quotidien : « Tout d’abord, il est incroyablement talentueux ! En plus de cela, il travaille beaucoup plus dur que les gens ne le pensent en dehors des week-ends de course. Et pendant les week-ends de course, il est souvent la dernière personne à quitter le paddock. C’est cette combinaison qui fait qu’il est animé d’une grande volonté de toujours bien faire. Sa performance moyenne de base est si bonne et il est aussi très régulier. Il est donc difficile à battre. Quand j’arrivais à le battre, c’était forcément un bon jour. Oui, nous sommes toujours très amis. Cette saison, j’ai voyagé avec lui plusieurs fois. Nous avons toujours de bons moments de rigolade. »

« Il est toujours le plus rapide sur la grille »