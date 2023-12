F1 : Ils annoncent une catastrophe pour Ferrari

Jean de Teyssière

La saison 2023 a fermé ses portes et Red Bull est sorti grand gagnant. Tout comme Max Verstappen, qui a décroché son troisième titre de champion du monde consécutif. Une saison qui a vu l'écurie autrichienne dominer tout le monde, avec 21 courses remportées sur 22. Seul Ferrari est parvenu à remporter une course, ce qui laisse imaginer un futur radieux pour eux. Mais au vu des dires de plusieurs experts de la Formule 1, Ferrari ne semble toujours pas être en mesure d'embêter Red Bull en 2024.

En 2022, Ferrari et Charles Leclerc avaient plutôt bien commencé la saison, en réussissant à remporter deux des trois premières courses de la saison. Mais ensuite, Max Verstappen a tranquillement filé vers son deuxième titre de champion du monde. Une domination écrasante a eu lieu ensuite en 2023, avec seulement un Grand Prix perdu par Red Bull et remporté par Ferrari.

«Remporter un championnat du monde restera très difficile»

Flavio Briatore, ancien directeur de Renault F1, estime, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, que Ferrari aura encore du mal cette année à être compétiteur face à Red Bull : « Nous devons espérer qu’ils s’amélioreront cet hiver pour devenir vraiment plus compétitifs. J’espère pour tous les Italiens que Ferrari pourra au moins concourir sur la longueur de la saison pour des victoires, car remporter un championnat du monde restera très difficile. Espérons qu’un Français puisse aider Ferrari à gagner à nouveau. »

«Red Bull a un avantage que je pense difficile à réduire à zéro pour le moment»