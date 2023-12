F1 : Schumacher débarque chez Alpine, il a tout prévu

Arnaud De Kanel

Après une saison passée en tant que pilote de réserve chez Mercedes, Mick Schumacher a décidé de reprendre en mains sa carrière avec le désir de retrouver la compétition pour 2024. Il s'est donc engagé avec Alpine pour participer au championnat d'Endurance. Il ne le fait pas au hasard puisqu'il a bien l'intention d'en profiter pour se montrer et récupérer un baquet en F1.

Le pilotage est une affaire de famille chez les Schumacher. Michael avait débuté en Endurance avant d'arriver en Formule 1. Son fils, Mick, a débuté directement en F1 mais il évoluera en Endurance la saison prochaine avec Alpine. Un moyen pour lui de se montrer pour séduire les écuries de la catégorie reine et faire son retour dans la discipline.

F1 : Verstappen marque l’histoire, Red Bull jubile https://t.co/J6CGVB59aw pic.twitter.com/Lkjrg18Pk4 — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

«Peut-être que ce sera mon retour en F1 à la mi-saison»

« J’ai toujours trouvé qu’il y avait beaucoup de coïncidences, qui ressemblent un peu à la carrière de mon père. Mais maintenant, je me dirige moi-même vers les voitures de sport. Peut-être que ce sera mon retour en F1 à la mi-saison, quelque part vers Spa. Je pense qu’il s’agit d’un chapitre intéressant de ma carrière et que le fait de pouvoir regarder ce qu’il a fait avec le programme junior de Mercedes en 1989 est un facteur intéressant », a déclaré Mick Schumacher dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

L'Endurance, un tremplin pour retourner en F1 ?