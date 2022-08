Formule 1

F1 : Hamilton, Russell... La grosse mise au point de Mercedes

Publié le 1 août 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet

Après un début de saison plutôt catastrophique, Mercedes semble avoir corrigé le tir, comme le prouvent les récents résultats de l’écurie. L’équipe de Toto Wolff se rapproche de plus en plus de sa première victoire cette année et elle fait tout son possible pour y parvenir. D’ailleurs, Andrew Shovlin a livré un bilan plutôt positif et prometteur pour la suite de la saison.

Pour cette première partie de saison, tout n’a pas été tout rose du côté de Mercedes. Avec la nouvelle réglementation, qui est entrée en vigueur cette année, l’écurie allemande a eu quelques difficultés avec la conception de sa monoplace. Alors que l’équipe de Toto Wolff se bat pour le titre depuis 2014, elle s’est rapidement retrouvée dépassée par Red Bull et Ferrari. Mercedes pointe actuellement à la troisième place du classement constructeur, à 127 longueurs de l’écurie de Max Verstappen. Lewis Hamilton, lui, n’est que sixième au classement général après avoir longuement lutté avec le phénomène de marsouinage. Son nouveau coéquipier, George Russell, pointe en quatrième position. Mais après de nombreux problèmes en début de saison, les choses ont l’air de s’être arrangées pour Mercedes dernièrement, et les récents résultats de l’écurie le prouvent. Lors des deux dernières courses, en France et en Hongrie, Lewis Hamilton et George Russell sont montés sur le podium derrière Max Verstappen. Mercedes a conclu sa première partie de saison en beauté et se rapproche de plus en plus de sa première victoire.

F1 - GP de Hongrie : Malgré sa folle remontée, Hamilton est amer https://t.co/L043NgQwsC pic.twitter.com/kKmeIkQQ4M — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

«L’équipe est déterminée à atteindre rapidement la plus haute marche»

D’ailleurs, Andrew Shovlin - le responsable de l’ingénierie en piste de Mercedes - a félicité le travail accompli par l’équipe, même s’il estime qu’il y a encore du boulot à faire : « Bravo à toute l’équipe pour cette belle conclusion de la première partie de la saison ! L’équipe et les pilotes peuvent être très fiers de la façon dont nous avons rattrapé ce week-end après un vendredi effrayant. La première pole de George et la première de l’équipe avec la W13 a été une belle réussite et un autre double podium est un excellent moyen de partir en vacances. Il nous en faut encore un peu plus pour obtenir cette première victoire de la saison, mais chaque semaine, on a l’impression que ça se rapproche de plus en plus et l’équipe est déterminée à atteindre rapidement la plus haute marche. »

«Cela a été le début de saison le plus difficile que nous ayons connu depuis longtemps»

Par la suite, Andrew Shovlin a avoué que ce début de saison a certainement été le plus compliqué pour Mercedes depuis un certain temps : « Cela a été le début de saison le plus difficile que nous ayons connu depuis longtemps, mais c’est extrêmement satisfaisant de voir l’équipe et les pilotes travailler si dur pour amener la voiture au niveau dont nous avons besoin. Tout le monde attend avec impatience cette pause estivale depuis un certain temps, pour se reposer et se ressourcer, mais nous voudrons reprendre là où nous nous sommes arrêtés à Spa et espérer terminer l’année en force. »

Mercedes est de plus en plus compétitif

Ces derniers temps, Mercedes semble avoir fait des progrès significatifs. Le marsouinage n’a plus l’air d’être un vrai problème que ce soit pour George Russell ou Lewis Hamilton. Par ailleurs, les deux pilotes arrivent à se montrer compétitifs dans le haut de tableau, même s’ils ont pu compter sur les abandons de Charles Leclerc lors des dernières courses. Mais au vu de ce que l’écurie a montré, la suite de la saison est prometteuse pour Mercedes. À voir si l’équipe parviendra à maintenir le cap à la reprise le 28 août prochain.