F1 - Hamilton : Mercedes va réaliser le «rêve» de Schumacher ?

Pierrick Levallet

Dix ans après son arrivée, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l'issue de la saison 2024 de F1. Le Britannique évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari à partir de 2025. L'écurie allemande doit donc trouver un remplaçant au septuple champion du monde. Dans cette optique, Mick Schumacher espère que Toto Wolff se tournera vers lui.

À l’issue de la saison 2024, une grosse page se tournera en F1. Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes. Le Britannique s’engagera avec Ferrari pour quelques années et évoluera aux côtés de Charles Leclerc. L’écurie allemande va donc devoir s’activer pour trouver un remplaçant au septuple champion du monde.

F1 : Surprise, il postule pour remplacer Hamilton https://t.co/v0C3j5RhN5 pic.twitter.com/7PzEiijkuP — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Mercedes cherche le successeur d'Hamilton

Plusieurs noms ont été évoqués jusqu’à présent. Fernando Alonso pourrait faire l’affaire pour accompagner George Russell, tout comme Carlos Sainz Jr. Mercedes songe également à tenter le coup avec Max Verstappen, qui domine la F1 avec Red Bull. L’écurie allemande pourrait aussi se tourner vers Mick Schumacher, qui connaît déjà l’équipe puisqu’il était le pilote de réserve en 2023. Le fils du légendaire Michael Schumacher espère d’ailleurs pouvoir réaliser son rêve de revenir en F1.

«Mercedes sait de quoi je suis capable»