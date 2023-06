F1 - Hamilton : La grosse révélation de Ferrari

Arnaud De Kanel

Ces dernières semaines, une folle rumeur affole le paddock. Selon la presse britannique, Lewis Hamilton ferait l'objet d'une proposition de contrat de Ferrari. Une rumeur à laquelle préfère s'amuser Frédéric Vasseur, le patron de La Scuderia, qui affirme qu'il n'y a aucun contact.

Arrivé chez Mercedes en 2013, Lewis Hamilton est actuellement dans le flou concernant son avenir. Le pilote britannique sera en fin de contrat à l'issue de la saison et il n'a toujours pas prolongé. Intérêt réel ou simple moyen de pression pour faire plier Mercedes dans les négociations, le Daily Mail a révélé que Ferrari avait formulé une grosse offre contractuelle au septuple champion du monde. Côté Mercedes et Hamilton, on dément fermement « ces rumeurs reviennent tous les deux ans lorsque nous devons signer un nouveau contrat ». Ferrari, par l'intermédiaire de Frédéric Vasseur, prend cela à la rigolade.

«Nous n’avons pas envoyé d’offre à Lewis Hamilton»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , le patron de Ferrari a mis les choses au clair concernant Lewis Hamilton. « Pour plaisanter, je pourrais dire qu’il y a deux semaines, vous avez envoyé Carlos Sainz chez Audi et il y a une semaine, vous avez envoyé Charles Leclerc chez Mercedes et maintenant je suis tout seul (rires). Mais vous savez qu’à ce stade de la saison, vous aurez chaque semaine une histoire différente et nous n’avons pas envoyé d’offre à Lewis Hamilton. Nous ne l’avons pas fait. Nous n’avons pas eu de discussions », a affirmé Frédéric Vasseur, même s'il reconnait que chaque écurie aimerait le compter dans ses rangs.

«J’ai discuté avec lui ces 20 dernières années»