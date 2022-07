Formule 1

F1 - GP de France : Leclerc craque, Red Bull lui répond

Publié le 24 juillet à 23h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 24 juillet à 23h49

Parti en pole position pour le Grand Prix de France, Charles Leclerc a été contraint à l’abandon après un accident lors du 18ème tour. Après la course, le Monégasque a été défendu par Christian Horner, le patron de Red Bull, qui estime que le pilote n’est pas coupable.

Après sa victoire sur le Grand Prix d’Autriche, Charles Leclerc a cru à un retour dans la course au titre. Impressionnant sur les terres de Red Bull, le pilote Ferrari était revenu à 38 points de Max Verstappen, le leader du championnat. En pole position pour le Grand Prix de France, Leclerc espérait confirmer sa très bonne course d’il y a deux semaines pour se rapprocher encore un peu plus de Verstappen. Mais pour la troisième fois cette saison, Charles Leclerc a été contraint à l’abandon. Et la pilule ne passe pas pour le Monégasque.

Nouvel abandon pour Leclerc

Très bien parti, Charles Leclerc a perdu le contrôle de sa monoplace dans un virage plutôt large lors du 18ème tour. Comme en Autriche, Leclerc s’est plaint de sa pédale d’accélérateur. Le résultat est tragique pour Ferrari puisque son abandon a permis à Max Verstappen de prendre la tête de la course. Résultat, le Néerlandais a déroulé pour s’offrir 25 points supplémentaires et prendre un peu plus le large face à Charles Leclerc. Et même si l’accident du Monégasque a profité à RedBull, Christian Horner aurait préféré que Leclerc termine ce Grand Prix de France.

Christian Horner défend le pilote Ferrari

« Nous aurions tous aimé, mais le principal est que c’était un gros accident et que Charles va bien. Nous avons dégainé les premiers, nous avons choisi l’undercut et nous avions la position en piste, mais nous n’avons pas pu voir comment ça se serait passé. C’est une belle victoire, importante », lance d’abord Christian Horner dans des propos relayés par Nextgen Auto . Selon lui, Charles Leclerc n’est pas coupable : « Je ne pense pas. Je ne sais pas si quelque chose d’autre a contribué à son accident, mais c’est un pilote très fort. Ces deux gars se poussent à la limite, et ces voitures sont à la limite dans ces conditions. Sa malchance a été notre chance aujourd’hui et ça a changé au cours de l’année ».

Charles #Leclerc à Sky 🇮🇹 : “Il n’y a eu aucun problème de fiabilité (…) Je ne peux pas faire ces erreurs. Depuis le début de saison, je suis probablement au meilleur niveau de ma carrière. Mais cela ce ne sert à rien si je gâche tout. C’est inacceptable” #FrenchGP pic.twitter.com/51yiy8UeyS — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 24, 2022

