F1 - GP d’Australie : Le coup de maître de Verstappen

Arnaud De Kanel

Victorieux à Melbourne de son deuxième Grand Prix de la saison, Max Verstappen a creusé l'écart sur ses principaux poursuivants. Après trois courses, le double champion du monde en titre fait plus que jamais office de favori à sa propre succession grâce à son énorme opération en Australie.

A la différence de la saison passée qu'il avait très mal débuté en abandonnant à deux reprises, Max Verstappen est parti très fort cette année. Sa Red Bull semble imbattable et quand bien même elle faillit comme en qualifications à Djeddah, elle retrouve sa superbe le dimanche où il s'était classé deuxième à l'arrivée, son plus mauvais résultat de la saison. Tout réussit à Verstappen en 2023 car même ses rivaux lâchent. A Melbourne, Charles Leclerc et Sergio Perez ont laissé échappé des points importants.

Verstappen dans le chaos australien

Parti en pole position, Max Verstappen avait très mal entamé son Grand Prix en se faisant doubler à l'extinction des feus par George Russell. En grande forme, le Britannique a jeté l'éponge quelques tours plus tard tandis que Charles Leclerc est sorti dès le deuxième virage. Le Monégasque a donc marqué 0 point alors qu'il avait fini dauphin du Néerlandais au championnat du monde la saison passée. Et depuis le début de l'année 2023, c'est Sergio Perez qui menace Max Verstappen. Or, il a connu une très grosse mésaventure en qualifications à Melbourne et n'a franchi la ligne d'arrivée qu'en cinquième position, lui qui s'était classé deuxième et premier lors des deux premières courses. Verstappen en a donc profité pour creuser l'écart au classement, s'assurant des congés reposants après un Grand Prix fatiguant marqué par trois interruptions. Seul Fernando Alonso tient la cadence puisqu'il a signé son troisième podium d'affilée.

«C'était un peu le bazar mais nous avons tenu bon»