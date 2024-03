F1 - GP d’Arabie Saoudite : Un gros défi est annoncé chez Ferrari

Benjamin Labrousse

Le week-end dernier, Ferrari a bien lancé sa saison à Bahreïn avec notamment un premier podium pour Carlos Sainz. Ce jeudi, l’Espagnol malade, a affirmé vouloir limiter la casse vendredi en qualification. Pour Charles Leclerc, l’objectif sera de solutionner un problème de frein aperçu sur sa monoplace, tout en affirmant que la séance risquait d’être très serrée.

Ferrari plein d’ambitions. Pour la dernière saison du duo Carlos Sainz - Charles Leclerc, la Scuderia menée par Frédéric Vasseur a pu se tester lors des deux premières séances d’essais libres ce jeudi à Djeddah en Arabie Saoudite.

F1 - Ferrari : Hamilton va trahir Mercedes ? https://t.co/Ovk39DFD4w pic.twitter.com/sjXtqDn7xN — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

« Je ne serai probablement pas à 100% »

Malade lors de cette journée, Carlos Sainz s’est livré sur ses performances, lui qui a signé les 6èmes et 7èmes meilleurs temps du jour : « Évidemment, une journée très difficile après m’être senti malade. Les dernières 24 heures ont été dures et difficiles pour moi. Aujourd’hui, il s’agissait d’essayer de me mettre en piste et d’apprendre le plus possible de la voiture sans vraiment repousser les limites car j’étais encore un peu loin d’être dans un état idéal, mais nous avons réussi à terminer le programme sans problèmes » , a lâché l’Espagnol dans des propos relayés par Next-Gen Auto . Pour Sainz, le défi de ce vendredi sera de réaliser une bonne séance de qualifications, malgré le fait qu’il ne soit pas au top de sa forme : « J’espère que demain je me sentirai mieux, même si je ne serai probablement pas à 100%. Mais me sentir mieux me permettra d’être plus à la limite et de faire un bon samedi » .

« Ce sera intéressant de voir qui saura tirer le meilleur parti de sa voiture »