F1 - GP d’Arabie Saoudite : Hamilton-Verstappen, le clash

La Formule 1 est de retour en Arabie saoudite ce week-end pour la troisième année consécutive. La première édition du Grand Prix de Djeddah, en 2021, s'était déroulée à une course du terme, dans l'une des saisons les plus disputées de l'histoire. La tension était maximale entre les deux prétendants au titre, Lewis Hamilton et Max Verstappen, et ça avait dégénéré sur la piste, et en dehors.

A l'occasion du Grand Prix d'Arabie saoudite, le10sport.com retrace le moment le plus marquant de cette course qui a fait son apparition il y a seulement trois ans dans le calendrier. Et en 2021, lors de la première édition, elle nous avait réservé un beau spectacle entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, alors en lice pour le titre.

Throwback to this thrilling fight bewteen Hamilton and Verstappen in Jeddah back in 2021 ⚔️Will we ever see such a close championship fight like this in 2024 ❓#F1 #Hamilton #Verstappen #SaudiArabianGP pic.twitter.com/4AQr3oycZz — Racing Union (@TheRacingUnion) March 6, 2024

L'accrochage entre Verstappen et Hamilton

Tout a commencé lors du tour 38 de la course, lorsque Hamilton et Verstappen se sont retrouvés côte à côte dans un duel féroce pour la première place. Alors que Verstappen tentait de dépasser Hamilton à l'extérieur, les deux voitures se sont touchées. Les images de l'accrochage ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux, avec des fans prenant parti pour l'un ou l'autre pilote. Certains ont accusé Verstappen d'avoir été trop agressif dans sa tentative de dépassement, tandis que d'autres ont reproché à Hamilton de ne pas avoir cédé plus de place.

F1 : Verstappen annonce une grosse bataille ! https://t.co/Is5aEAK4gi pic.twitter.com/ieiGLH8s8U — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

Affrontement dans le paddock

Mais l'incident ne s'est pas arrêté là. Après la course, Hamilton et Verstappen se sont affrontés dans le paddock, échangeant des mots aigres-doux alors que les tensions étaient à leur comble. Les deux pilotes ont été convoqués par les commissaires de course pour discuter de l'incident, mais aucune sanction n'a été prononcée. Pendant ce temps, les écuries Mercedes et Red Bull se sont lancées dans une bataille médiatique, chacune défendant son pilote et accusant l'autre partie de comportement antisportif. Au final, c'est Hamilton qui a remporté la victoire lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, renforçant ainsi sa position au sommet du classement mondial, avant de la céder une semaine plus tard à Abu Dhabi à son rival, alors sacré pour la première fois de sa carrière.