F1 : Ferrari dévoile sa recette magique pour briller !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assurément l'écurie la plus célèbre de l'histoire de la Formule 1, Ferrari a eu plus de mal depuis 15 ans à apparaître au sommet de la hiérarchie. La Scuderia a même disparu des radars en terminant 6ème du championnat du monde des constructeurs en 2020, une catastrophe quand on connaît le prestige de cette équipe. Mais depuis quelque temps maintenant, on croit un peu plus à un retour sur la première place. Ferrari n'a plus gagné le championnat des constructeurs en Formule 1 depuis 2008.

Souvent critiquée pour ses performances qui interrogent ou ses petits problèmes d'organisation, l'écurie Ferrari a clairement retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Frédéric Vasseur fin 2022. Le directeur français de l'écurie italienne a récemment donné sa vision de la bonne manière de travailler chez Ferrari et le secret réside dans l'esprit d'équipe.

F1 - Mercedes : Hamilton dévoile un gros problème https://t.co/VxPrF1FLGS pic.twitter.com/NXCTBBgrCc — le10sport (@le10sport) August 14, 2024

Un groupe uni

Vainqueur à deux reprises cette saison avec ses deux pilotes, l'écurie Ferrari peut compter sur ses qualités en interne pour briller. « Ferrari, c’est la passion, dans tous les sens du terme. Tout le monde est passionné par la marque, il y a beaucoup d’émotions autour de celle-ci. Les Italiens expriment beaucoup plus leurs émotions que dans les pays anglo-saxons. Ca donne une caractéristique d’équipe qui est un peu spéciale. Dans le paddock F1, on a un groupe de personnes, de passionnés et créatifs. Il ne faut pas les étouffer. Je suis également persuadé que le groupe est toujours plus fort que l’individu » a déclaré Vasseur dans une interview accordée à la RTBF.

La stabilité comme point de départ

Ces dernières années, Ferrari a souvent vu ses erreurs stratégiques être critiquées dans les médias. L'écurie italienne n'est plus forcément la meilleure mais Frédéric Vasseur assure que l'esprit d'équipe est au centre du fonctionnement. « On a tout à gagner à faire bien collaborer les gens ensemble. Ils ne doivent pas avoir peur de faire des erreurs. Ca peut arriver à tout le monde, le plus important c’est de les assumer, les comprendre et ne pas les répéter. On essaie de créer cet état d’esprit dans l’équipe. Les histoires à succès en F1, ce sont des histoires bâties sur la stabilité » poursuit le directeur de la Scuderia.