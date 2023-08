F1 - Ferrari : C’est déjà terminé pour Leclerc

Arnaud De Kanel

Charles Leclerc n'a pas réalisé la première partie de saison qu'il espérait. La saison passée, à ce moment précis, le Monégasque commençait à perdre du terrain sur Max Verstappen mais il pouvait encore accrocher le titre. Seulement cinquième après le GP de Spa, le pilote Ferrari a déjà dit adieu à son rêve.

Tout ne pas comme le veut Charles Leclerc. Dauphin de Max Verstappen la saison passée, le vice-champion du monde avait l'ambition de se battre pour le titre en 2023. Ferrari lui a fait une offrande en confiant les rênes de l'écurie à Frédéric Vasseur mais pour l'instant, c'est un échec. A la mi-saison, il en est déjà terminé des rêves de titre de Charles Leclerc.

Leclerc à la traine

Au moment de partir en vacances la saison dernière, Charles Leclerc accusait un retard de 80 points sur Max Verstappen. Le Monégasque se retrouve largué cette année puisque le Néerlandais s'est envolé et compte 215 points d'avance. Forcément, cela ne fait plus beaucoup de doutes sur l'issue de ce championnat du monde. Cinquième à égalité de points avec George Russell, Charles Leclerc est menacé par Carlos Sainz et Lando Norris qui comptent respectivement 7 et 30 unités de retard. Le pilote Ferrari regrette son début de saison mais il se satisfait de la réaction de son écurie.

«Nous sommes très loin de ce que nous avions prévu avant la saison»