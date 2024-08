F1 : Federer, Jordan... Red Bull se lâche sur Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques saisons, Max Verstappen a mis la main sur le championnat de Formule 1 avec une réussite incroyable. Dominateur, le pilote néerlandais de 26 ans enchaîne les succès et son talent est indéniable. Même s'il dit qu'il ne continuera pas aussi longtemps sa carrière sur certains, il pourrait réussir à battre tous les records de Formule 1. Il pourrait rejoindre les sportifs les plus célèbres de tous les temps, comme Red Bull aime à penser.

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen est bien parti pour ajouter une quatrième couronne. Toujours largement en tête alors que la trêve estivale touche à sa fin, le Néerlandais est encore au-dessus du lot. A tel point que son écurie ose toutes les comparaisons, même celles avec quelques-uns des plus grands sportifs de tous les temps.

F1 : La grande annonce de Verstappen sur son avenir https://t.co/4mhsxGK86I pic.twitter.com/uA40qDROCz — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

« Il est comme Roger Federer et Michael Jordan »

Evidemment, pour être un pilote de Formule 1, il faut faire preuve de qualités hors du commun. Max Verstappen fait partie des meilleurs depuis des années et il a réussi à mettre la main sur le championnat d'une manière incroyable, comme personne. « Certaines personnes sont capables de faire des choses que personne d’autre ne peut faire. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Mais c’est ce qu’il est capable de faire. Il est comme Roger Federer, comme Michael Jordan. Ce sont des gens qui sont capables de faire des choses que personne d’autre ne peut faire » s'amuse à dire Pierre Waché, directeur technique chez Red Bull.

Des qualités cérébrales hors du commun

Si Max Verstappen domine autant aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce qu'il a une très bonne voiture. Le pilote néerlandais fait parler ses qualités de la meilleure des manières, toujours selon Pierre Waché. « Le pilote est le contrôleur de la voiture, et il a la capacité de contrôler et de faire fonctionner la voiture, ce que personne n’a. Cela lui permet d’abord de libérer une partie de ses capacités cérébrales pour conduire en même temps et analyser ce dont il a besoin et ce qu’il veut. Ses réactions sont très intéressantes, parce qu’il utilise la voiture à la limite, comme personne d’autre ne le fait » poursuit l'ingénieur français.