F1 : Enfin vainqueur d'un Grand Prix, il évite l'humiliation

Publié le 5 juillet 2022 à 12h35 par Arthur Montagne

Après 150 Grands Prix, Carlos Sainz a enfin décroché sa première victoire en Formule 1. Auteur de la pole position à Silverstone, l'Espagnol s'est imposé au terme d'une course totalement folle et met donc fin à une série qui devenait très longue et qui aurait pu le voir devenir le pilote à disputer le plus de courses sans gagner.

L'attente a enfin pris fin ce dimanche. En s'imposant à Silverstone, au terme d'une course complétement folle, Carlos Sainz a remporté son premier Grand Prix. Moins rapide que Charles Leclerc durant son premier relai, l'ancien pilote Renault a finalement profité de la voiture de sécurité pour entrer au stand et chausser de pneus tendres pendant que le Monégasque restait en piste avec ses gommes dures et usées. Passé proche de la victoire à Monaco et au Canada cette saison, l'Espagnol aurait également pu s'imposer à Monza en 2020. Au volant de sa McLaren, le fils de la légende du rallye avait mis la pression sur Pierre Gasly qui avait fini par s'imposer. Une désillusion pour Carlos Sainz qui aura donc du attendre son 150e départ avant de remporter son premier GP. Une très longue série.

Sainz gagne enfin un GP...

Et pour cause, dans l'histoire de la Formule 1, Carlos Sainz est le deuxième pilote à avoir attendu le plus longtemps pour s'imposer. Le premier n'est autre que Sergio Pérez. En s'imposant à Bahreïn en 2020, le Mexicain avait alors mis fin à une série de 190 courses sans succès. Après avoir attendu 150 GP pour gagner, Carlos Sainz est donc deuxième de ce classement devant Mark Webber (130), Rubens Barichello (123), Jarno Trulli (117) et les deux champions du monde Jenson Button (113) et Nico Rosberg (111). En remportant le GP de Silverstone, Carlos Sainz offre également une 33e victoire en F1 à l'Espagne. Les 32 premières sont toutes pour Fernando Alonso qui était jusque-là le seul ibérique vainqueur d'un Grand Prix.

Good things come to those who wait... 🏆#BritishGP #F1 pic.twitter.com/WpEd0iGIxq — Formula 1 (@F1) July 4, 2022

... et s'évite un record humiliant

C'est donc une très longue série qui prend fin pour Carlos Sainz et qui lui permet également de mettre un terme à une autre qui aurait pu devenir embarrassante. En effet, l'Espagnol approchait du top 5 des pilotes qui sont restés le plus longtemps en F1 sans jamais s'imposer. Un classement dominé par Andrea De Cesaris qui n'a jamais remporté le moindre en GP en 208 départs, devant Nick Heidfeld (183), Nico Hülkenberg (181), Romain Grosjean (179) et Martin Brundle (158). Carlos Sainz était donc juste derrière. Mais depuis dimanche, il a disparu de ce classement, pour son plus grand bonheur.

Un «soulagement» pour Sainz